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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гризманн забил 170-й гол за «Атлетико» и обошел Эскудеро. Впереди лишь Арагонес

Гризманн забил 170-й гол за «Атлетико» и обошел Эскудеро. Впереди лишь Арагонес

Форвард открыл счет на 64-й минуте матча с «Мальоркой» (1:0) в 14-м туре Ла Лиги. Согласно подсчетам «Атлетико», теперь у француза 170 мячей в составе мадридцев.

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