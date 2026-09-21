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Царьград

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Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе

В секторе Газа армейский автомобиль обороны Израиля наехал на взрывное устройство. Пострадавших нет. В ответ армия нанесла удар по объектам ХАМАС, используемым для атак на гражданское население Израиля и армии.

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