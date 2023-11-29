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Учащиеся лицея №7 города Миллерово побывали в «Мире профессий»

В рамках реализации плана мероприятий Декады профориентации ученики педагогических классов (11а и 10а) подготовили для учеников 1-5 классов «Путешествие в мир профессий».

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