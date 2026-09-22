В свадебное путешествие без денег: пару ограбили на рейсе на Мальдивы

Деньги подменили прямо во время полёта. На ночном рейсе авиакомпании Centrum Air из Ташкента на Мальдивы у туристов из России украли крупную сумму наличных.
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