Латвия ужесточит правила продления ВНЖ для ряда россиян

«Известия»: Латвия лишит часть россиян ВНЖ к ноябрю 2025 года Рига лишит часть россиян вида на жительство (ВНЖ) к ноябрю 2025 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на письма из миграционных органов, поступивших гражданам России, живущим в Латвии.