Латвия ужесточит правила продления ВНЖ для ряда россиян

«Известия»: Латвия лишит часть россиян ВНЖ к ноябрю 2025 года Рига лишит часть россиян вида на жительство (ВНЖ) к ноябрю 2025 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на письма из миграционных органов, поступивших гражданам России, живущим в Латвии.
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