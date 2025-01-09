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Аргументы и Факты

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Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил в телепрограмме «Гость событий», что не видит Украину ни в Евросоюзе, ни в НАТО.

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Комментарии
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Eduard
Вообще не понимаю страны которые торопятся в ЕС или НАТО,как Финляндия.Они очень глупо и преступно выглядят.Лгут и врут,сказки расказыапют,воруют и взрывают изнза этого.Солпдарно крышуют преступников!
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22 час.
Eduard
Извините за ошибки,это опечатки!
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22 час.
Eduard
Понятно,что в Польше это понимают.Как в Польше поняли,что США никогда не допустит,что бы ядерные ракеты России на Кубе не находились!
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22 час.

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