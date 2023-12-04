Первые деньги. Зарплату детей не будут учитывать при выплате пособий семье

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В июле в России приняли поправки в закон, упрощающие трудоустройство подростков. Согласно ему, для трудоустройства детям с 14 лет понадобится только согласие одного из родителей или попечителя, а не органов опеки.