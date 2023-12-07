Товарооборот России и Китая установил новый рекорд

По итогам одиннадцати месяцев этого года товарооборот России и Китая в январе - ноябре вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной исторической отметки в $218,17 млрд, досрочно превысив официально запланированный показатель на 2023 год.
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