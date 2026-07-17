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Пятый канал

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Омбудсмен Львова-Белова рассказала о будущем спасенной из Константиновки Софии

Омбудсмен Львова-Белова рассказала о будущем спасенной из Константиновки Софии

Десятилетняя София, которую российские военнослужащие эвакуировали из подвала разрушенного дома в Константиновке, в ближайшее время может воссоединиться с родственниками, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в личном Telegram-канале.

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