Омбудсмен Львова-Белова рассказала о будущем спасенной из Константиновки Софии

Десятилетняя София, которую российские военнослужащие эвакуировали из подвала разрушенного дома в Константиновке, в ближайшее время может воссоединиться с родственниками, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в личном Telegram-канале.