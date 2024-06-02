"В ближайшее время нет планов вернуться на Украину"Бывший студент МГУ Сергей Гулько, которого отчислили после задержания за сбор денег для ВСУ и депортировали из России, не собирается возвращаться на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии