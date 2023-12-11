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Тренер Тарасова назвала фигуриста Костомарова примером для всех

Тренер Тарасова назвала фигуриста Костомарова примером для всех

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала видео, на котором запечатлено, как олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые выходит на лед в коньках после перенесенных операций по ампутации.

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