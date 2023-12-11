Тренер Тарасова назвала фигуриста Костомарова примером для всех

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала видео, на котором запечатлено, как олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые выходит на лед в коньках после перенесенных операций по ампутации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии