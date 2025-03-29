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Билл Гейтс назвал профессии, которые через 10 лет станут прерогативой ИИ

Билл Гейтс назвал профессии, которые через 10 лет станут прерогативой ИИ

Давненько у нас не было предсказателей с их пророчествами. Билл, конечно, до Ванги и Жириновского явно не дотягивает, но уверенно вещает о суровом будущем, которое, по его словам, настигнет человечество уже лет так через десять.

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