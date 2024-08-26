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Reuters: Израиль и "Хезболла" хотят избежать дальнейшей эскалации

Reuters: Израиль и "Хезболла" хотят избежать дальнейшей эскалации

Рано утром в воскресенье "Хезболла" выпустила сотни ракет и беспилотников по Израилю. В ответ израильские военные нанесли удары по Ливану, задействовав около 100 самолетов, чтобы предотвратить более масштабную атаку.

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