Обратная совместимость с XBOX на ПК, игроки виноваты в отказе от дисков, DLC для Darkest Dungeon…

Сотрудники id Software опровергли слова руководителя DOOM о последствиях увольнений; вице-президент XBOX по разработке покинул Microsoft спустя три месяца после назначения; на ПК появилась обратная совместимость с играми XBOX — доступны первые 4 тайтла; бывший сценарист Valve считает, что геймеры сами сделали выбор в пользу цифровых игр; Splatoon Raiders могла стать Tower Defense, но Nintendo полностью изменила концепцию; для первой Darkest Dungeon выйдет DLC с героями из сиквела; опрошенные СМИ разработчики поддержали обязательную маркировку ИИ в Steam; авторы .