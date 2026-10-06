Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

560 586 подписчиков

Полина Реутова: Бандеровцы как никто другой умеют объединять людей против себя

Полина Реутова: Бандеровцы как никто другой умеют объединять людей против себя

Южная Корея требует извинений от Укрорейха за то, что просроченный наркоман с трибуны ООН спалил контору насчёт корейских пленных.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя M N B Bednov
M N B Bednov

Не могу не задать вопрос ( наверно сперва редакции ,, Спутник "" , потом Полине Реутовой ) , вы всех на украине считаете бандеровцами ?

Профиль пользователя Ник Громов
Ник Громовизменено

А зачем автор статьи иногда вставляет литературные слова? Писал бы сразу по фене, да на слэнге. Что б чисто реально все здравые пацанчики врубались в тему, а левые фраерки не шуршали особо.

Профиль пользователя Вик Норд
Вик Норд

По херу,по мощам,и елей... .Мы в сортах дерьма,плохо разбираемся.Если за 30 лет хохлов ТАК воспитали соросы,представляю что с корейцами которых они СЕМЬДЕСЯТ лет " просвещали"!