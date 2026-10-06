Полина Реутова: Бандеровцы как никто другой умеют объединять людей против себя

Южная Корея требует извинений от Укрорейха за то, что просроченный наркоман с трибуны ООН спалил контору насчёт корейских пленных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Яков Кедми: Суть ...
- Военкор Анастасия...
- Военкор Анастасия...
Бандеровцев не добили в Великую отечественную войну и после неё, западные 'партнеры' пестовали их против русского мира, и чем закончится эта война, совершенно непонятно...
Не могу не задать вопрос ( наверно сперва редакции ,, Спутник "" , потом Полине Реутовой ) , вы всех на украине считаете бандеровцами ?
А зачем автор статьи иногда вставляет литературные слова? Писал бы сразу по фене, да на слэнге. Что б чисто реально все здравые пацанчики врубались в тему, а левые фраерки не шуршали особо.
Жабогадюкинг
По херу,по мощам,и елей... .Мы в сортах дерьма,плохо разбираемся.Если за 30 лет хохлов ТАК воспитали соросы,представляю что с корейцами которых они СЕМЬДЕСЯТ лет " просвещали"!
Да пусть они между собой грызутся..... Мне это как-то по-барабану!