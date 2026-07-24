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Поющие мосты, факелы и концерты: Петербург готовится ко Дню ВМФ

Поющие мосты, факелы и концерты: Петербург готовится ко Дню ВМФ

В Петербурге стартовали праздничные мероприятия ко Дню ВМФ. Этой ночью сотни людей собрались на набережной, чтобы посмотреть, как один из главных символов Северной столицы — Дворцовый мост — разводят под особую морскую музыкальную подборку.

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