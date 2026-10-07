От коммуналки на 13 семей до миллиона за смену: как зарабатывают ведущие актрисы

Съёмочная смена ведущих российских актрис доходит до миллиона рублей. Но итоговый заработок — это не только разовые ставки: доходы складываются из работы на театральной сцене, коммерческих публикаций, участия в бизнес-проектах, продюсирования и грантов.
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