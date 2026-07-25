Политика как он...
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Политика как она есть

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Один астероид 800 млн лет назад изменил Землю, Луну и Марс

Один астероид 800 млн лет назад изменил Землю, Луну и Марс

Около 800 млн лет назад Земля, Луна и Марс пострадали от интенсивного потока космических тел. Новое исследование связывает этот период с разрушением крупного астероида в главном поясе между Марсом и Юпитером.

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