Куйвашева и его замов пересаживают на внедорожники из Китая. Фото

Десятью премиальными китайскими внедорожниками TANK-500, которые свердловские власти заказывали к Всемирным играм дружбы — для перевозки VIP-гостей — будет пользоваться руководство Свердловской области: заместители губернатора и, вероятно, сам Евгений Куйвашев.