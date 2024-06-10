Куйвашева и его замов пересаживают на внедорожники из Китая. Фото

Десятью премиальными китайскими внедорожниками TANK-500, которые свердловские власти заказывали к Всемирным играм дружбы — для перевозки VIP-гостей — будет пользоваться руководство Свердловской области: заместители губернатора и, вероятно, сам Евгений Куйвашев.
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