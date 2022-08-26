Маркировку одежды в России запланировали на июнь 2023 года

Товары легкой промышленности начнут маркировать в России с 1 июня 2023 года. Речь идет о спортивных костюмах, пиджаках, брюках, блузках, рубашках, а также верхней одежде: пальто, плащах, куртках, ветровках и продукции из искусственного меха.