Немецкий депутат назвал «законным» право Украины наносить удары западным оружием по всей территории России Немецкий депутат назвал «законным» право Украины наносить удары западным оружием по всей территории РоссииУкраина должна иметь право бить западным оружием по всей территории России, а не только по приграничным районам.