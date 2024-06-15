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Военные новости ★ спецоперация

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Немецкий депутат назвал «законным» право Украины наносить удары западным оружием

Немецкий депутат назвал «законным» право Украины наносить удары западным оружием по всей территории России Немецкий депутат назвал «законным» право Украины наносить удары западным оружием по всей территории РоссииУкраина должна иметь право бить западным оружием по всей территории России, а не только по приграничным районам.

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Комментарии
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Peter Reger
А он не подумал о том что Германия станет законной целью для РФ.
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17 час.
Николай Чернявский
А у нас в России ,что ледорубы уже закончились ?  Жаль, было бы неплохо продолжить!!!!!
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17 час.

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