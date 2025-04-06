Китайцы разработали альтернативу HDMI и DisplayPort — стандарт GPMI с пропускной спос...

Китайцы разработали альтернативу HDMI и DisplayPort — стандарт GPMI с пропускной способностью 192 Гбит/сКитайская организация Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance (SUCA), объединяющая более 50 местных компаний, представила новый стандарт проводной передачи медиаданных — General Purpose Media Interface (GPMI).
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