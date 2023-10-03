На Южном Урале вынесли приговор по делу о контрабанде на 16 миллионов рублей

Бизнесвумен из Свердловской области получила срок за контрабанду стратегически важных ресурсов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, Карталинский городской суд признал жительницу Тавды (Свердловская область) виновной в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере.