На Южном Урале вынесли приговор по делу о контрабанде на 16 миллионов рублей

Бизнесвумен из Свердловской области получила срок за контрабанду стратегически важных ресурсов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, Карталинский городской суд признал жительницу Тавды (Свердловская область) виновной в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере.
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