По факту стрельбы в Екатеринбурге полиция арестовала 4 человека

Сотрудники уголовного розыска ОП №3 УМВД по Екатеринбургу под руководством врио начальника территориального ОВД капитана полиции Рузиля Шагеева установили личности и задержали четверых участников ночного конфликта со стрельбой на улице Советская в Кировском районе столицы Среднего Урала.
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