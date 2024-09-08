Спецназ «Ахмат» уничтожает технику и солдат ВСУ в Курской области

Шесть единиц украинской техники уничтожили подразделения «Ахмат» в Курской области, заявил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов 7 сентября в видоролике, опубликованном в Telegram-канале.
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