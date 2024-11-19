Украинская власть продолжает пичкать школьников пустой пропагандой. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале пишет депутат ВР от партии «Европейская солидарность», отпетая русофобка Ирина Геращенко.
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