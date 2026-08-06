Американские горки морали: почему драмеди «Мужу привет» держит до самых титров

Признаюсь честно, я шла на этот фильм с некоторым предубеждением. Тема любовного треугольника, где муж главной героини пять лет лежит в коме, а тут появляется новый мужчина, казалась мне благодатной почвой либо для пошлой комедии, либо для беспросветной чернухи.