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Американские горки морали: почему драмеди «Мужу привет» держит до самых титров

Американские горки морали: почему драмеди «Мужу привет» держит до самых титров

Признаюсь честно, я шла на этот фильм с некоторым предубеждением. Тема любовного треугольника, где муж главной героини пять лет лежит в коме, а тут появляется новый мужчина, казалась мне благодатной почвой либо для пошлой комедии, либо для беспросветной чернухи.

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