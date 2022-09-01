Битва за Харьков: ВСУ готовятся взять реванш за поражение на юге атакой на севере Украины

Зеленский опять опозорился по самое не могу. В своем очередном видеообращении к нации и всему миру (в ночь с 30 на 31 августа) он явно был в неадекватном состоянии и нес бред про какие-то космические (высшие) силы, которые делают его очень сильным.
Зеленский опять опозорился по самое не могу. В своем очередном видеообращении к нации и всему миру (в ночь с 30 на 31 августа) он явно был в неадекватном состоянии и нес бред про какие-то космические (высшие) силы, которые делают его очень сильным.
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