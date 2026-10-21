В окружении президента США Дональда Трампа царит атмосфера тотального недоверия и внутренних войн на фоне ожиданий поражения республиканцев на промежуточных выборах.
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Пусть Трамп скажет спасибо Зе - это его работа по поражению Трампа. Он его сдал демократам. А Трамп склонил голову перед Зе!!!