Ребёнка-инвалида из Астрахани обеспечили жизненно важным изделием после вмешательства прокуратуры

Родители были вынуждены потратить свои семейные средства, чтобы приобрести медицинское изделие. Астраханская прокуратура потребовала региональный минздрав возместить расходы на приобретение аппарата для ребёнка-инвалида.
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