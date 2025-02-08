Шольц: силы НАТО в Гренландии надо укрепить из-за угроз со стороны России и КНР

Странам НАТО нужно усилить свое военное присутствие на территории Гренландии на фоне "угроз" со стороны России и Китая в регионе, при этом с президентом США Дональдом Трампом, требующим присоединить остров к Штатам, нужно сохранить "хорошие отношения".