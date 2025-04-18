В Запорожской области перед Пасхой освятили куличи для бойцов ВДВ

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими отец Валерий освятил пасхальные куличи для бойцов Новороссийского горного соединения ВДВ, действующих на линии соприкосновения в Запорожской области в составе группировки войск «Днепр», передает корреспондент ТАСС.