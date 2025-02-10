Переводившего деньги ВСУ производителя водки объявили в международный розыск

ТАСС: Финансировавшего ВСУ бизнесмена Черняка объявили в международный розыск Номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в список экстремистов и террористов), который профинансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и входящие в их состав националистические подразделения на 1,3 млрд рублей за счет бизнеса в России, объявили в международный розыск.