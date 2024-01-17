Магазины в России решили снизить цены на яйца

Стоимость десятка яиц опустилась ниже 100 рублей.Яйца в магазинах начали дешеветь. Неизвестно, сказался ли рост импорта после отмены пошлин, или традиционный для января спад покупательского спроса, но Росстат фиксирует в большей части регионов снижение цен на яйца на статистически значимую величину.