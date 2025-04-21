Льготные автокредиты будут вновь доступны для семей с детьми

Категория семей с детьми может снова получить доступ к льготному автокредитованию, об этом “Коммерсанту” сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов во время презентации новой модели АвтоВАЗа — Lada Iskra — в Тольятти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии