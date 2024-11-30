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Региональная Юридическая Служба

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Долг в 5 млн рублей: Виктория Боня рассказала о неудачных отношениях с молодым любовником

Долг в 5 млн рублей: Виктория Боня рассказала о неудачных отношениях с молодым любовником

Фото: Соцсети Новости дня за сегодня сообщают о том, что телеведущая Виктория Боня отпраздновала своё 45-летие в кругу самых близких друзей, устроив вечернюю программу в одном из элитных московских ресторанов.

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