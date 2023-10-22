"Нам драка строить и жить помогает": мигранты в Твери устроили массовую бойню, напугав местных

В Твери произошла массовая драка мигрантов, которая попала на камеры видеонаблюдения. В микрорайоне Южный Твери произошла массовая драка между строителями, большинство из которых были гражданами Средней Азии.
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