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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Она прикоснулась вилкой к бровям и взяла в руки карандаш. Результат — роскошный макияж глаз!

В последнее время широкие, густые и выразительные брови стали обязательным элементом макияжа. Правильно подобранная форма бровей способна полностью преобразить лицо! Посмотрев предложенное нами видео, ты узнаешь, как правильно красить брови пошагово и что нужно делать, чтобы твой макияж глаз был ….

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