Она прикоснулась вилкой к бровям и взяла в руки карандаш. Результат — роскошный макияж глаз!

В последнее время широкие, густые и выразительные брови стали обязательным элементом макияжа. Правильно подобранная форма бровей способна полностью преобразить лицо! Посмотрев предложенное нами видео, ты узнаешь, как правильно красить брови пошагово и что нужно делать, чтобы твой макияж глаз был ….