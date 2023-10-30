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В Алматы запустили новый пригородный маршрут

В Алматы запустили новый пригородный маршрут

Новый пригородный маршрут запустили в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, с 30 октября текущего года на линию выйдут четыре подвижные единицы пригородного маршрута №247, который будет двигаться по схеме: "Разворотная площадка Толе би – Яссауи – поселок Мынбаев".

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