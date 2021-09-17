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ФРС: дилемма денежно-кредитной политики

ФРС: дилемма денежно-кредитной политики

Начался сентябрь и перед Джеромом Пауэллом (главой ФРС) и Кристин Лагард (президентом Европейского центрального банка) во весь рост встал вопрос, что же делать дальше.

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