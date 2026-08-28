Глава города Тулы ответил на вопросы школьников

Школьники активно участвовали в разговоре, задавая волнующие их вопросы. Алексей Эрк объяснил ребятам значимость сохранения архитектурного облика города и повышения качества жизни через благоустройство, строительство дорог, жилья, образовательных и спортивных объектов.
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