❗️⚡️Мариуполь! Одиночные перехваты оперирующих в низковысотном режиме БПЛА-"камикадзе" ВСУ посредством ЗРК "Тор-М2" и ЗРПК "Панцирь-С1".
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❗️⚡️Мариуполь! Одиночные перехваты оперирующих в низковысотном режиме БПЛА-"камикадзе" ВСУ посредством ЗРК "Тор-М2" и ЗРПК "Панцирь-С1".