Метели, сильный ветер и заносы. В Алтайском крае опять передали штормпрогноз Неблагоприятные погодные условия сохранятся вечером 16 января и ночью 17 января Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае из-за ухудшения погодных условий.