«Впервые»: на выставке «Россия» заявили о лидерстве страны в ядерном оружии

Россия впервые опередила весь мир в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках выствки-форума «Россия» на ВДНХ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии