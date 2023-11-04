«Впервые»: на выставке «Россия» заявили о лидерстве страны в ядерном оружии

Россия впервые опередила весь мир в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках выствки-форума «Россия» на ВДНХ.