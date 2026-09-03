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Царьград

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Олигарх Кустов обратился к суду с одной просьбой: Но даже 3 миллиарда не помогли

Олигарх Кустов обратился к суду с одной просьбой: Но даже 3 миллиарда не помогли

Мосгорсуд продлил содержание под стражей Валерию Кустову, хотя защита подсудимого предложила внести залог за предпринимателя в размере трёх миллиардов рублей.

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