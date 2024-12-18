В Орле полицейские задержали группу иностранных граждан, по поддельным паспортам оформлявшим банковские карты

Орловскими полицейскими совместно с коллегами из УФСБ установлены и задержаны на территории города Орла трое граждан одной из Республик Средней Азии в возрасте от 18 до 25 лет, прибывшие в регион для совершения противоправной деятельности.
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