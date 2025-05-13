Россия отвергла «паузу» Запада: готовится новый жёсткий удар — никаких передышек для ВСУ Ирина ВальковаНа фоне продолжающегося конфликта на Украине и усиливающегося давления со стороны Запада Россия демонстрирует твёрдую позицию: никаких односторонних уступок, перемирий и «передышек» для киевского режима не будет.