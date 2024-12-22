Как ездить зимой: Советы казахстанским водителям

Зима в Казахстане — это не только снежные красоты, но и серьёзные испытания для автолюбителей. Экстремальные погодные условия увеличивают риски на дорогах, поэтому важно быть готовым к зимним поездкам, сообщает inAktau.
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