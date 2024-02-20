Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    А где там таланты? Дети кроме зубрешки ничего не видят. Это не талант. Это принуждение к исполнению не сбывшихся мечт...Семьей Евгения Те...
  • Ирина
    "До чего дошел прогресс - до невиданных чудес"... Но отчего-то всё страшнее жить.Ученые из Израиля...
  • Иван
    Государству, да и Москве, надо помочь талантливым детям, всем очевидным талантам, не только Тепляковым. Да, трудный ч...Семьей Евгения Те...

Семьей Евгения Теплякова заинтересовались службы опеки

Семьей Евгения Теплякова заинтересовались службы опеки

Долгое время неравнодушные люди ждали, когда соцслужбы обратят на семейство внимание Стало известно о том, что органы опеки вплотную занялись семейство Тепляковых и поставили их на учет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иван
Государству, да и Москве, надо помочь талантливым детям, всем очевидным талантам, не только Тепляковым. Да, трудный человек Евгений. А хоть кто-то из Системы пытался найти с ним общий язык в поддержке, помощи, в понимании, а не в критике и всяких негативных высказываниях?. По-человечески, по-людски, по-доброму, а не такая вот очередная негатив-статья на разрыв и гнев, а не на подачу руки действительной помощи. Господа! Ведь вы не замечаете растущих гениев, которых так много в России, ещё с шоу &quot;самый лучший&quot;. Которые при правильном подходе Правительства, могут стать мировыми звёздами науки. Думаю, надо тщательно относиться и к самим детям, и их семьям. Будущее их талантов вернёт затраты многократно.        Иван Ше.
Ответить
14 час.
МГ
Маша Глага
А где там таланты? Дети кроме зубрешки ничего не видят. Это не талант. Это принуждение к исполнению не сбывшихся мечт главы семьи.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх