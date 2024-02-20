Семьей Евгения Теплякова заинтересовались службы опеки

И

Иван

Государству, да и Москве, надо помочь талантливым детям, всем очевидным талантам, не только Тепляковым. Да, трудный человек Евгений. А хоть кто-то из Системы пытался найти с ним общий язык в поддержке, помощи, в понимании, а не в критике и всяких негативных высказываниях?. По-человечески, по-людски, по-доброму, а не такая вот очередная негатив-статья на разрыв и гнев, а не на подачу руки действительной помощи. Господа! Ведь вы не замечаете растущих гениев, которых так много в России, ещё с шоу "самый лучший". Которые при правильном подходе Правительства, могут стать мировыми звёздами науки. Думаю, надо тщательно относиться и к самим детям, и их семьям. Будущее их талантов вернёт затраты многократно. Иван Ше.