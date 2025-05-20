Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Шеин Никита
    Правильно делают! Неплохо, если в этом недогосударстве останется один наркофюрер со своей блядью!«Предали Украину ...
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«Предали Украину прямо в Стамбуле»: двое членов киевской делегации сбежали в Болгарию, опасаясь возвращения домой

«Предали Украину прямо в Стамбуле»: двое членов киевской делегации сбежали в Болгарию, опасаясь возвращения домой

БлокнотРУ Измена подкралась, откуда не ждали: после переговоров с Россией в Турции двое чиновников из украинской делегации рванули в побег на территорию Болгарии Советский термин «невозвращенцы» снова в ходу.

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Комментарии
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Вячеслав Карюкалов
Хм...
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19 час.
ШН
Шеин Никита
Правильно делают! Неплохо, если в этом недогосударстве останется один наркофюрер со своей блядью!
Ответить
11 час.
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