«Предали Украину прямо в Стамбуле»: двое членов киевской делегации сбежали в Болгарию, опасаясь возвращения домой

БлокнотРУ Измена подкралась, откуда не ждали: после переговоров с Россией в Турции двое чиновников из украинской делегации рванули в побег на территорию Болгарии Советский термин «невозвращенцы» снова в ходу.
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